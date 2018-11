Beach tennis, nel girone A sorpasso al vertice: Sarka Zannoni-Francesca Bernardi nuova coppia leader

Sport

Rimini

| 12:59 - 30 Ottobre 2018

Non mancano le emozioni nel campionato femminile di beach tennis organizzato dal Tennis Viserba. Nel girone A, Sarka Zannoni e Francesca Bernardi (foto) salgono in vetta in solitudine scavalcando Gloria Mazzotti e Stefania Toracci, mentre nel girone B, Elisa Cicchetti e Margherita Vassura vincono il match clou al vertice e consolidano il primato. Attenzione però a Simona Olivi e Raffaella Zangoli, vincitrici con un doppio 3-0 che permette di raggiungere la seconda posizione a due punti dal vertice. Ma vediamo nel dettaglio i risultati.

Nel girone A successi pieni per 3-0 rispettivamente di Zannoni-Bernardi su Coscia Olei e Gianessi-Marcelletti su Brigliadori-Scarpellini, mentre in precedenza Porzioli-Negri avevano superato Mzzotti-Toracci per 2-1. In posticipo giocheranno Baldini-Prati opposte Barilari-Lualdi.

Classifica A. Zannoni-Bernardi 16, Mazzotti-Toracci 15, Porzioli-Negri 12, Coscia-Olei 9, Baldini-Prati 6, Gianessi-Marcelletti 5, Brigliadori-Scarpellini 3, Barilari-Lualdi 0.

Girone B. Vittorie piene per 3-0 di Olivi-Zangoli su Moretti-Comandini, Gregorini-Ceccaroni su Rocchi-Falconi e Zaghini-Bevitori su Santambrogio-Amatori, mentre di misura per 2-1 è stato il successo di Cicchetti-Vassura su Moretti-Giubellini nel match clou della serata. In partite di recupero Moretti-Comandini hanno superato Santambrogio-Amatori per 3-0 e, con stesso risultato, Olivi-Zangoli hanno battuto Santambrogio-Amatori.

Classifica Girone B. Cicchetti-Vassura 16, Olivi-Zangoli 14, Moretti G.-Giubellini 13, Gregorini-Ceccaroni, Moretti-Comandini 8, Zaghini-Bevitori 7, Rocchi-Falconi, Santambrogio-Amatori 0.

La settima giornata è in programma lunedì prossimo.