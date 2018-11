Cronaca

Rimini

| 11:34 - 30 Ottobre 2018

Un camion furgonato si è incendiato sulla A14 tra i caselli di Rimini Nord e Valle del Rubicone. Il mezzo, che trasporta pesce, ha preso fuoco poco dopo le 11 di martedì mattina. Rallentamenti sono segnalati sull'autostrada. E' successo al km 110.069 in direzione di Bologna. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Rimini. Ancora non sono note le cause delle fiamme.