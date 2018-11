Pattinaggio, Michela Troiani centra l'oro in Coppa Italia a Misano Adriatico

Sport

Misano Adriatico

| 11:26 - 30 Ottobre 2018

Oro di casa alla Coppa Italia FISR International di Pattinaggio Artistico a rotelle che si è tenuta lo scorso fine settimana a Misano. Al PalaRossini, con il patrocinio del Comune di Misano e l’organizzazione tecnica della società Aics Pietas Julia Misano Pattinaggio, dal 26 al 28 ottobre scorsi, si sono misurati tra i migliori atleti italiani. Sul podio, la giovane di Montecolombo Michela Troiani, che centra l’oro nella categoria Juniores femminile e si porta così a casa tre successi di vertice dalla sua prima partecipazione in Coppa Italia, nel 2014. Al secondo posto, un’altra atleta di “casa” Aics, Sveva Capone, dell’asd Magic Roller Ozzano Emilia.

Una grande soddisfazione per il team locale della Pietas Julia guidato dal presidente Claudio Faragona, e per Marina Maggioli, allenatrice di Michela, aiutata nel suo compito dalla pluripremiata campionessa di pattinaggio artistico Sara Locandro, e da Sara Faragona (alle coreografie), dai prof Luca Agliardi e Roberta Fasanella (alla preparazione atletica), dal mental coach Biagio Belmonte e dal tecnico Andrea Aracu.

Alla gara hanno partecipato oltre 100 atleti provenienti da Spagna ed Italia, tutti quanti inquadrati come squadre nazionali e, per l’occasione, al Palasport di Misano è stato utilizzato per la prima volta il nuovo sistema di punteggio ROLLART (molto simile all'ISU System in uso sul ghiaccio con il Pattinaggio di figura). La cerimonia di avvio delle gare, alla quale sono intervenuti il sindaco di Misano Adriatico Stefano Giannini e l'assessora allo Sport Manuela Tonini, si è aperta con un toccante omaggio a Giada Dall’Acqua, l’atleta Azzurra allenatrice della Pietas Julia, recentemente scomparsa.