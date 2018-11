Art bonus, 2000 euro alla Biblioteca di Novafeltria grazie a "Sgr per la Cultura"

Attualità

Novafeltria

| 11:16 - 30 Ottobre 2018

Si rinnova anche quest’anno la positiva esperienza di collaborazione fra il Comune di Novafeltria e Gruppo SGR nell’ambito delle attività del progetto ‘SGR per la Cultura’, tramite l’utilizzo dello strumento dell’Art Bonus.

L’azione, sostenuta da un contributo di 2.000 euro, è rivolta in particolare alla Biblioteca Comunale di Novafeltria e al programma didattico “Filosofia coi Bambini”, il laboratorio di didattica della filosofia rivolto ai bambini dai 4 ai 10 anni. Obiettivo del progetto è potenziare le abilità cognitive trasversali dei piccoli partecipanti, quali il linguaggio, le capacità espressive, l’analisi e la sintesi di un ragionamento, ma anche la logica, la gestione delle emozioni, l’ascolto e la riflessione.

“Questa collaborazione con Gruppo SGR – dichiara Elena Vannoni, Vice Sindaco di Novafeltria – ci consente, per il secondo anno consecutivo, di poter dare continuità a progetti che ci stanno molto a cuore e che hanno riscosso grande successo tra ragazzi e corpo docente. Con il contributo dello scorso anno abbiamo anche acquistato molti libri e permesso alla nostra biblioteca di arricchirsi ulteriormente. Inoltre SGR ha curato per noi il restyling dell’immagine dell’organizzazione interna. Per i piccoli Comuni, con sempre meno risorse a bilancio, questi interventi sono linfa preziosa e vitale per consentire il sostegno di iniziative culturali importantissime per lo sviluppo e la crescita di una comunità. Ringrazio il Gruppo SGR per aver condiviso e sostenuto il nostro progetto e mi auguro che questa collaborazione possa continuare anche nei prossimi anni”.

“In questi anni la Biblioteca Comunale di Novafeltria è andata crescendo e consolidandosi – commenta Micaela Dionigi, Presidente di Gruppo SGR – diventando un polo bibliotecario di riferimento per le zone dell’Alta Valmarecchia. Ne stimiamo l’impegno nelle attività e progetti educativi rivolti a bambini e ragazzi, impegno che ci trova in piena sintonia. ‘SGR per la Cultura’ è lo strumento che abbiamo ideato proprio per poter essere al fianco di importanti realtà del territorio, contribuendo alla loro crescita e incoraggiandone il dinamismo socioculturale”.

FOCUS ON ‘SGR PER LA CULTURA’

‘SGR per la Cultura’ rappresenta uno dei tre contenitori di attività, insieme a ‘SGR per la Scuola’ e ‘SGR per lo Sport’, grazie ai quali Gruppo SGR conferma concreto sostegno a iniziative sociali, ambientali e sportive nel territorio a cui è fortemente legato, spendendosi attivamente per la conservazione e valorizzazione della bellezza del patrimonio artistico culturale locale.