Rimini, nasce Acli Abitare, associazione per assistere i cittadini in campo immobiliare

Attualità

Rimini

| 10:29 - 30 Ottobre 2018

È stato sottoscritto il 1 ottobre 2018, l’atto di costituzione della nuova associazione denominata Associazione Acli Abitare, A.A.A., con sede a Rimini Via Circonvallazione Occidentale n. 58, promossa dalle ACLI Provinciali di Rimini. Proprio le ACLI di Rimini hanno sentito il desiderio di fungere da pionieri in ambito nazionale, per rispondere a una esigenza ormai fortemente sentita dai propri associati/utenti di essere rappresentati sul territorio nel campo immobiliare.

Costituita, quindi, non solo per offrire i servizi di supporto e assistenza a favore di tutti i cittadini italiani e non, che posseggono a vario titolo e/o amministrino piccoli e grandi patrimoni immobiliari quali case, locali, fabbricati e aree in genere, ma anche per rappresentarli in ambito sociale e istituzionale, attivandosi nei tavoli di concertazione e lavoro sulle proposte legislative relativa al comparto casa e immobiliare in genere.

Esce dall’atto costitutivo il nominativo del presidente della neonata associazione, nella persona dell'avv. Emanuele Magnani (nella foto), e di tutti gli altri soci costituenti, Marco Tamagnani, Paolo Conti, Gabriele Berardi, Alessandro Manzolillo e Mauro Guidoni.

Così il neopresidente eletto avv. Emanuele Magnani: «Seguiamo da decenni un numero sempre crescente di associati e utenti, che posseggono a vario titolo uno o più immobili e per questo era giunto il momento di fare sentire la loro voce in ambito istituzionale e politico».

Infatti sono tante le questioni aperte che non trovano risposta nelle sedi di formazione della norma, che riguardano la tutela dei proprietari immobiliari.

«L’Associazione – prosegue Magnani – è apartitica e, quindi, rivolta a tutti. Abbiamo l’ambizione di poter assistere a 360 gradi tutti coloro che necessitano dei servizi legati agli immobili, potendo inoltre creare delle sinergie convenienti per l’associato, tutelandolo e rappresentandolo in ogni sede opportuna».

Per informazioni e iscrizioni telefonare alla sede di Rimini 0541 784193.