Prevenzione oncologica, il Punto Rosa allo stadio ospite del Rimini F.C.

| 10:23 - 30 Ottobre 2018

Ottobre, il mese della Prevezione del tumore al seno, Il Punto Rosa ribadisce che sport e spirito di squadra non devono mai mancare.

Domenica 28 ottobre 2018 l'associazione "Il Punto Rosa Onlus" è stata gradita ospite allo Stadio Romeo Neri di Rimini .

All'inizio del fischio di inizio della partita Rimini - Sud-Tirol, l'entrata trionfale in campo ha adrenalizzato le ragazze del Punto Rosa accompagnate da palloncini rosa a forma di cuore in mano a bambini. Il Dott. Domenico Samorani ha speso parole piene di significato per tutte le donne che ogni giorno incontra durante il percorso del tumore al seno.

La ricerca scientifica ha fatto passi da gigante : il tumore alla mammella è molto frequente e colpisce davvero tantissime donna di ogni età ed ogni anno

Ricerca , prevenzione , diagnosi precoce salvano la vita .

Il Punto Rosa si batte per la prevenzione , si batte per conservare e migliorare l'eccellenza sul territorio , l'Unità Operativa di Chirurgia Generale e Senogica Ospedale A. Franchini di Santarcangelo .

Il Punto Rosa ha sposato una cultura della salute ed è scesa in campo a fianco del suo Direttore Dott. Domenico Samorani che , da sempre , unitamente alla sua equipe , ai suoi operatori cura con passione , impegno costante ed alta professionalità .

Il Punto Rosa ringrazia tutto il Rimini Fc, il suo nuovo tecnico , Leonardo Acori e il suo grande Presidente , Giorgio Grassi .