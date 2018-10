Tragedia in mare: sollevato dal vento sbatte contro gli scogli, 63enne muore a Cattolica

Cronaca

Cattolica

| 06:26 - 30 Ottobre 2018

Una uscita in kitesurf è stata fatale a Mario Deriu, morto lunedì mattina a Cattolica. L'uomo, 63 anni, residente a San Giovanni in Marignano, era un esperto di questo sport. Mentre stava facendo rientro a riva, una raffica di vento lo ha sollevato e sbattuto contro le barriere frangiflutti. Per lui non c'è stato nulla da fare.

Sul posto per i rilievi e i soccorsi i Carabinieri di Cattolica, la Guardia Costiera e personale del 118.

Deriu era un membro importante del Circolo Nautico di Cattolica che così lo ricorda nella sua pagina Facebook.



Questa sera salutiamo un grande uomo, un amico insostituibile sempre pronto ad aiutare gli altri senza mai chiedere niente in cambio, anche se a volte un po' burbero nei modi di fare e sempre pronto a metterci in riga.

Un nonno per tutti i ragazzi del circolo pieno di consigli.

Ci mancherà la tua classica barzelletta alla w-day dove non si capiva la metà di quello che dicevi ma ci facevi ridere lo stesso con la tua risata contagiosa.

Vogliamo ricordarti cosi con il tuo grande sorriso sempre stampato sul volto e con la tua grande passione per il mare che hai trasmesso a tutti noi.

Il circolo non sarà più lo stesso senza di te ma siamo sicuri che sarai sempre li a vegliare su di noi.

BUON VENTO MARIO CI MANCHERAI