Calcio giovanile, Juniores e U15 del Santarcangelo fanno goleada nei derby. La U16 passa a Classe

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 20:05 - 29 Ottobre 2018

Un week end positivo per le formaazioni giovanili del Santarcangelo. Vincono Juniores (nella foto), U17, U16, U15 e U13. Ecco il dettaglio.

JUNIORES

SAVIGNANO – SANTARCANGELO 0-6

Savignanese: Forastieri, Paglierani (30’ st Bascioni), Giovanardi, Jadid, Cimatti (30’ st Aaron), Censiu, Di Gilio (1’ st Farotti), Marchetti (15’ st Francesconi), Molari, Brigliadori, Perazzini. In panchina: Rossi, Montanari, Teodorani. All. Amadori.

Santarcangelo: Forti, Galassi (15’ st Fellini), Alvisi, Zanni, Meco, Fabbri, Camaj (20’ st Novelli), Guarino, Bernardi (15’ st Morri), Sapori (20’ st Bucci), Bua (25’ st Galli). In panchina: Ronci, Bazan. All. Fusi.

Marcatori: 38’ pt – 5’ st Bernardi, 2’ st Zanni, 4’ st Sapori, 10’ st Guarino, 30’ st Bucci.

UNDER17

SANTARCANGELO – PIETRACUTA 1-0

Santarcangelo: Fusconi, Lonardi, Dominici (14’ st Andreoli), Savini, Paganelli, Renzi, Iaedevaio, Gjorretaj (14’ st Guidi) , Barbiani (25’ st Satalino), Ravaglia (14’ st Soldati), Benvenuti (32’ st Terenzi). In panchina: Sturniolo, Pignalosa All. Manzaroli.

Pietracuta: Fabbri, Giovagnoli, Pavani, Giacomini, Faeti, Bartolini, Piva (32 st Morciano), Sazas (1’ st Crociani), Gavelli (28’ st Cobo), Galli (32’ st El-Aini), Bernardi. In panchina: Likai, Saccani, Bellavista, Fabbri. All. Mugellesi

Marcatori: 58’ Benvenuti

UNDER 16

CLASSE - SANTARCANGELO 1-2

Santarcangelo: Boldrini, Greco, Renzi, Casadio, Siboni , Guerra, Rocchi (Fratti nel 2 t.), Agostini, Michelucci, Pironi, Baldacci. A disposizione: Fabbri, Arfilli. All.Magnani.

Al Santarcangelo di mister Magnani è stato necessario un rigore al quinto minuto di recupero per avere ragione del coriaceo Classe sul campo della squadra ravennate. Partita tutta all'insegna del maltempo ed iniziata in salita per i clementini che sono andati sotto dopo una disattenzione del portiere. Al 28’ il pareggio grazie al sinistro di Michelucci su sponda di testa di Pironi. Poi tanto vento e pioggia e dopo un tesissimo secondo tempo solo al quinto minuto di recupero Casadio dal dischetto realizza il gol della sospirata vittoria.

UNDER15

SANTARCANGELO – BELLARIA 9-0

Santarcangelo: Lanci, Nucci (1’s.t. Rossi), Marcello (1’s.t. Morgante), Gessaroli, Guidomei, Pesaresi, Sacchini, Sebastiani, Capi (1’s.t. Petricca), Giannini (1’s.t. Bagli), Pazzini (1’s.t. Iannotti). All. Bonesso

Bellaria: Grossi, Battistini (20’s.t. Pellegrini), Mazzarella, Bonelli (7’s.t. Zammarchi), Botteghi, Zanni, Biagetti, Fornari, Florio, Pellicioni (1’s.t. Montemurro), Santiodesanti (14’s.t. Frassinetti).

Marcatori: 10’ p.t. Capi, 23’ p.t. Sacchini, 3’ s.t. autogol, 9’s.t. Gessaroli, 10’s.t. Iannotti, 11’,16’, 23’ s.t. Petricca, 32’s.t. Sebastiani.

UNDER14

R.C. CESENA – SANTARCANGELO 3-1

R.C. Cesena: Montali, Crociati, Rossi, Pierini, Valentini, Casadei, Giovannini, Brandi, Firman, Galassi, Masciullo. In panchina: Molinaro, Baroncioni, Agostini, Magnani, Pari, Grassi, Coveri All. Leoni.

Santarcangelo: Casadei, Rossi, Minni, Amati, Bianchi, Esposito, Foschi, Antonini, Piastra, Drudi, Michelucci. In panchina: Conti, Merli, Bucchi, Raimondi, Chiaruzzi, Pasini, Dell’innocenti. All. Tacconi.

Marcatori: 9’ Esposito, 45’ Firman, 50’ Rossi, 58’ Coveri.

UNDER13

SANTARCANGELO CALCIO – SPAL 1-5

Santarcangelo: Fontana, Trezza, Vernazzaro, Berlini, Bufi, Brandolini, Celli, Della Croce, Donato, Gambini, landi. In panchina: Zeppi, pieri, Senja, Papa, Spada, Zeppi, Mini. All Zoffoli

Marcatori: Satalino, Satalino, Andreoli, Andreoli, Gerdelesko, Mini.