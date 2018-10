Maltempo nel riminese: diversi gli alberi caduti, si alza livello dell'acqua

Cronaca

Rimini

| 18:46 - 29 Ottobre 2018

Potenti raffiche di vento stanno colpendo tutta la Provincia riminese, con numerosi alberi caduti e insegne pericolanti. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute, soprattutto nella zona sud tra Riccione e Misano Adriatico. I pompieri sono al lavoro per liberare le strade da rami e tronchi. Si registrano disagi alla circolazione ma, per ora, nessun danno a cose o persone. A Rimini preoccupa il livello dell'acqua dell'invaso del ponte di Tiberio, che si è alzata molto velocemente, arrivando a ridosso delle panchine presenti sulla "passeggiata". La raffica di vento più intensa è stata registrata (dati Emilia Romagna Meteo) dalla centralina di via dell'Abete a Rimini: 75.6 km/h. Valori in costa sui 60 km/h, nell'entroterra a Novafeltria 53.1 km/h come raffica massima registrata.