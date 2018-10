Sant'Ermete dona materiale sportivo alla Pol Autside Rimini, squadra 'antirazzista'

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:04 - 29 Ottobre 2018

Il Sant'Ermete Calcio ha donato maglie, pantaloncini e materiali di allenamento alla Polisportiva Autside Rimini, una squadra speciale formata da precari, studenti, cassaintegrati e rifugiati, antirazzista, che vuole esaltare la funzione socializzatrice dello sport. Sabato una delegazione della squadra ha fatto visita al Sant'Ermete, accolta dal presidente Alex Martino: "Un incontro per conoscersi e parlare delle attività che portiamo avanti attraverso lo sport e per pensare progetti comuni e collaborazioni per uno sport libero dalle discriminazioni e accessibile a tutti e tutte", si legge sulla pagina della Polisportiva Autside Rimini, che ringrazia la società Sant'Ermete per il materiale donato.

"Un gesto che abbiamo apprezzato particolarmente in questo momento e che ci dice che nel tempo dell’odio e dell’aumento di ogni forma di discriminazione di una parte del paese, ce n’è un’altra altrettanto determinata ad affermare che un’alternativa c’è e in ogni forma e in ogni ambito resiste alla propaganda e si organizza per costruire legami di solidarietà attiva", chiosa la nota su Facebook.