Jolly Disco, torna l'halloween party: premi per la maschera più horror e il gruppo più numeroso

Novafeltria

| 16:36 - 29 Ottobre 2018

Dopo l'inaugurazione, il Jolly Disco Novafeltria è pronto per un'altra magica serata. Mercoledì 31 ottobre lo storico locale riminese festeggia la notte più misteriosa dell'anno, quella che si popola di 'spiriti' e di presenze maligne. E' tempo di 'Halloween party', un'altra delle serate tradizionali del Jolly da tutto esaurito, dopo il successo della serata inaugurale, nell'anno del 50esimo compleanno. Maschere e costumi in salsa horror, danze sulle due piste, la pista centrale e il privè, con i generi rock-pop, commerciale, house, afro, baracca e samba reggae. Come ogni anno, saranno premiati la maschera più horror e il gruppo più numeroso vestito a tema. "Un'altra bella serata all'interno della programmazione per il cinquantesimo anno del Jolly, abbiamo già in previsione un'ottima affluenza", spiega il gestore Francesco Pula.