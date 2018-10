Rimini Calcio, mirino sul Gubbio: martedì pomeriggio ripartono gli allenamenti

Sport

Rimini

| 16:18 - 29 Ottobre 2018

Dopo l’odierna giornata di riposo concessa da mister Leonardo Acori, domani pomeriggio il Rimini comincerà la preparazione in vista dell’importante trasferta di domenica sul campo del Gubbio. Tutto il lavoro settimanale si svolgerà al “Romeo Neri”, dunque anche la doppia seduta del mercoledì così come gli allenamenti del giovedì e del venerdì mattina. Nella mattinata di sabato, sempre nell’impianto di piazzale del Popolo, è in programma la rifinitura.