Il Ministro della famiglia Lorenzo Fontana in visita alla casa accoglienza di Arop Rimini

| 15:14 - 29 Ottobre 2018

Lorenzo Fontana, Ministro per le Politiche per la Famiglia, ha fatto visita questa mattina, lunedì 29 ottobre, alla nuova Casa accoglienza A.R.O.P. che si trova in Via Fogazzaro in prossimità dell’Ospedale di Rimini.



All’appuntamento erano presenti oltre al Ministro Lorenzo Fontana, Roberto Romagnoli - Presidente di A.R.O.P., Stefano Busetti - Direttore sanitario Ausl Romagna, Roberta Pericoli – Responsabile U.O.S. Oncoematolgia Pediatrica (UO Pediatria – Ospedale Infermi Rimini).



Già presentata a giugno di quest’anno in occasione di una conferenza cui hanno preso parte oltre 200 persone, la Casa di A.R.O.P. sarà in grado di accogliere fino a 5 famiglie; è in fase di ultimazione e sarà ufficialmente inaugurata nel mese di novembre.



Sono comunque già arrivati e posizionati gli arredamenti donati da Ikea e, nella sala dei giochi, fa già bella mostra di sé un bigliardino donato dal bomber Bobo Vieri.



“La visita del Ministro Fontana ci fa onore, ci rende felici e ci dà un’ulteriore spinta per proseguire nel nostro percorso, stare cioè vicino alle famiglie dei piccoli pazienti in cura presso il Reparto di Oncoemastologia pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini ” ha commentato il Presidente Roberto Romagnoli.