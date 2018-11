Coriano, incontro proficuo con Enac per togliere vincoli aeroportuali e avviare lavori sul territorio

Attualità

Coriano

| 13:31 - 29 Ottobre 2018

Lunedì a Roma, presso la sede di ENAC, gli esponenti dell'amministrazione comunale di Coriano hanno incontrato i tecnici Ing. Mazza ed Ing. Ciotta.

L’incontro è risultato decisivo per la definizione della procedura ai fini dell’ottenimento del rilascio dei permessi di costruire nelle aree soggette a vincolo, con specifico riferimento alle forature in area conica e in area IHS.



Appena terminata formalmente questa ultima fase, in cui Enac autorizzerà le deroghe ai vincoli in essere, procederemo, entro dicembre in Consiglio Comunale, all'approvazione della delibera di attuazione dei procedimenti edilizi sul territorio. Quindi già da dicembre il Comune di Coriano sarà in grado di rilasciare i permessi di costruire bloccati a causa dei vincoli aeroportuali.



Per il Comune di Coriano hanno partecipato all’incontro Il sindaco Domenica Spinelli, il Vicesindaco Gianluca Ugolini, l’Assessore Roberto Bianchi e il dirigente Daniele Cavallini.