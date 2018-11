Halloween 2018 nel riminese: cosa fare e dove andare, tra eventi da brivido, parchi e musica

Eventi

Discoteche e parchi tematici in festa in occasione di Halloween, sono tante le proposte per trascorrere nel riminese il fine settimana (l’ultimo week end di ottobre, il 31 ottobre e l’1-2-3-4 novembre) all’insegna di…”Dolcetto o scherzetto?”.

Diverse le iniziative messe in campo da Mirabilandia (Ra) per vivere al meglio la mitica festa di origine celtica . Il Parco si presenterà addobbato con zucche, ragnatele, fantasmi, proponendo una vasta scelta di spettacoli e intrattenimenti. Tra le novità 2018 da segnalare i due nuovi tunnel (il “LaBRIvinto Stregato” e “Il Ponte dei Ricordi”) pensati per i più piccoli, e l”Extreme Horror Experience”, un’area (vietata ai minori di 16 anni, attiva dalle 21 alle 24 il 27 e 31 ottobre ed 1° il 3 novembre) dove non ci sarà alcun limite all’orrore. www.mirabilandia.it



Il parco tematico “Italia in Miniatura” di Rimini dal 31 ottobre al 4 novembre si trasformerà in un luogo di paura dove ogni pomeriggio saranno organizzati laboratori per intagliare zucche. Imperdibile l’”Halloween Horror Show” in Piazza Italia tra morti viventi, streghe e stregoni . E grande è l’attesa per la “Marcia degli Zombie”, alle ore 15 del 1 novembre, con truccatori professionisti a disposizione del pubblico per trasformarlo in un esercito di zombie che invaderà la “Penisola”. La novità Halloween 2018 a Italia in Miniatura sarà la “Zombie escape-room”, il gioco a squadre dove si dovranno risolvere enigmi e trovare indizi per battere sul tempo gli altri. www.italiainminiatura.com



Dal 31 ottobre al 4 novembre i diversi percorsi di visita dell’Acquario di Cattolica saranno tematizzati con scenografie da brivido, realizzate in collaborazione con la Notte delle Streghe di San Giovanni in Marignano, l’evento tra tradizione e folklore che da 30 anni si tiene nella località dell’entroterra riminese. Alle ore 17 visita guidata al percorso “Abissi, terra aliena” alla scoperta dalle forme sconosciute che vivono nel profondo di mari e oceani. www.acquariodicattolica.it



Il Parco Oltremare di Riccione per le festività di Halloween si trasformerà in un luogo magico e misterioso. Nell’arena del “Mulino del Gufo” farà tappa la magia del volo dei rapaci in una versione da brivido, con falchi, poiane, avvoltoi, gufi e altri predatori dell’aria che volteggeranno sul pubblico con colpi di scena per lasciare tutti a bocca aperta. www.oltremare.org



Anche il Parco Fiabilandia di Rimini riserva sorprese da brivido. Il 31 ottobre Fiabilandia aprirà dalle ore 15 fino alle 22 per vivere una festa travolgente con tantissime sorprese. Per l'occasione tutto il Parco si trasformerà in un luogo incantato fra zucche, mostriciattoli, vampiri e fantasmi. Da non perdere l’Horror Circus Show per grandi e piccini, con clown, acrobati e artisti direttamente dall’oltretomba per far vivere un’esperienza davvero terrificante. Fiabilandia rimarrà aperta (dalle 10,30 alle 17,30) anche il 1,2,3 e 4 novembre



DISCOTECHE

Memorabilia Reunion – Il Cocoricò di Riccione organizza una lunga maratona di Halloween con la reunion del Memorabilia. In consolle si alterneranno per 10 ore di fila i numerosi ospiti che hanno contribuito con le loro produzioni a far crescere il genere techno, trance e tutta la musica elettronica in generale. Tra gli ospiti non mancheranno i pezzi da novanta, che nel corso degli anni, hanno contribuito alla crescita e alla fama del Cocorico Riccione. Per citarne alcuni: Cirillo, lo staff del Metempsicosi e quello del Diabolika. Non mancare alla più grande festa di musica elettronica della Riviera.

Jolly Disco - Il 31 ottobre l’entroterra riminese si anima con la notte del terrore. Dopo una serata da tutto esaurito, il Jolly Disco scende in pista per la notte di Halloween. A partire dalle 23.00 la musica anima la pista da ballo del Jolly Disco di Novafeltria. In consolle i Deejay Resident per una magica serata all’insegna della musica house, commerciale, hip hop e rock. La notte di Halloween è una delle feste più divertenti ancora di più al Jolly Disco. La maschera più bella e il gruppo più numeroso riceveranno dei fantastici premi.

Vida Loca – Il Peter Pan Club di Riccione ospita la serata Vida Loca Halloween Edition, atmosfera d’Ibiza con il ritmo caraibico. In consolle i migliori dj latini e HipHop.

Il Satellite Rimini si prepara alla Festa di Halloween con tanta musica e anche un ricco roster di Deejay. Atmosfera a tema in tutte le piste da ballo. In consolle la coppia Capoz e Revival Bros per la pista Rock, Fullnelson e Elio per la sala anni 70 e 80, e ancora tanta musica afro con Accio e Nadio.

Il rapper DrefGold sarà ospite all’Altromondo Studios per la festa di Halloween 2018. Un vero e proprio fenomeno musicale sempre presente tra i primi posti della classifica italiana di Spotify. Durante il tour speciale all’Altromondo Studios, il rapper proporrà dal vivo i suoi più grandi successi, da “Boss” a “Occupato”. In questo speciale live, non mancheranno i migliori brani del suo ultimo album.

Dalle 20.30 a mezzanotte, a Rimini, ci sarà l’Urban Game – La caccia di Halloween. Il centro storico di Rimini, partendo da piazza Cavour, si animerà con un gioco interattivo che vi farà vagare per la città a caccia di indizi. Organizzati in squadre da 4 a 10 persone, i partecipanti si daranno battaglia in questa caccia al tesoro, possibilmente travestiti. Il prezzo è di 15 euro a persona, comprensivo di kit di gioco e borsetta.