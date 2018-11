Rimini, "No Tax Area": scade il 9 novembre il termine per la domanda di contributo

Attualità

Rimini

| 11:43 - 29 Ottobre 2018

Venerdì 9 novembre scadrà il termine per la presentazione delle domande di contributo “No Tax Area” da parte delle imprese che si sono costituite o insediate nel Comune di Rimini dal primo gennaio al 31 ottobre 2018. L’agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo economico, con il quale vengono in sostanza restituiti all'impresa gli importi maturati e pagati a titolo di TARI, ICP e COSAP. Una delle principali novità consiste nel fatto che, se le risorse disponibili sono sufficienti, anche alcune spese di avviamento dell’impresa possono concorrere al calcolo del contributo (limitato in tal caso ad un massimo di 2.000 €). Rientrano in questa categoria, ad esempio: acquisto di beni strumentali funzionali all'attività come hardware informatico, attrezzature, programmi informatici, realizzazione del sito aziendale, attrezzature e macchinari. Si tratta di piccoli artigiani o start up che non sono soggette a imposizioni fisse, una categoria in crescita che testimonia il forte dinamismo del tessuto imprenditoriale riminese.

Una impresa può rientrare nell’agevolazione “No Tax Area” se non supera i limiti previsti dalla normativa comunitaria per le piccole imprese, e se in linea con almeno una delle tre finalità perseguite dall’iniziativa: valorizzazione del Centro Storico e dei Borghi, promozione dello sviluppo occupazionale e sostegno all’imprenditoria giovanile. Più in generale, i beneficiari dell'intervento sono le imprese, regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese, che hanno sede legale od operativa attiva nel Comune di Rimini.