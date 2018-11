Riccione, Halloween ad Oltremare, spunta una zucca nella casa dei wallaby

Eventi

Riccione

| 11:07 - 29 Ottobre 2018

Il sorriso sdentato di Jack-O-Lantern è spuntato nella casa dei wallaby a Oltremare di Riccione tra la curiosità dei piccoli marsupiali. Prima diffidenti e schivi, piano piano i wallaby del Family Experience Park riccionese si sono avvicinati alla zucca di Halloween per capire che cosa contenesse.

Al posto dei tradizionali dolcetti, i wallaby hanno trovato carote, insalata, radicchio e altre prelibatezze. Conquistati dallo staff, piano piano tutti e cinque i marsupiali dell’Area Australia del parco hanno iniziato a saltare vicino alla zucca, ci hanno prima girato intorno e poi, dopo una decina di minuti, si sono avvicinati a mangiare e a far festa!

A Oltremare si sfila in maschera davanti a Ulisse e si vola alto con i rapaci

Lo spirito di Halloween fa tappa a Oltremare dal 31 ottobre al 4 novembre tra mostruosi allestimenti a tema, laboratori, giochi di squadra, sfilate in maschera per i piccoli ospiti del parco e nuovi spettacoli.

Al Mulino del Gufo, è la Falconeria che presenta la novità da paura: “Il tramonto magico: il volo dei rapaci di Halloween” è infatti il nome del nuovo spettacolo con nuovi testi, nuovi costumi e nuove musiche in uno dei momenti più appassionanti del parco: falchi, poiane, avvoltoi, gufi e altri predatori dell’aria scenderanno in picchiata sul pubblico, tra luce e buio, con colpi di scena da lasciare tutti a bocca aperta!

Ogni giorno i bimbi sono invitati a partecipare ai laboratori gratuiti “Crea il tuo spaventapasseri” (max 50 partecipanti, nell'area ingresso dalle 14 alle 15) e i piccoli ospiti saranno coinvolti anche in giochi di squadra per creare uno spaventapasseri dalle dimensioni reali, che farà compagnia ai tanti omini di paglia esposti, in collaborazione con il Festival degli Spaventapasseri di Frontino (PU)

Dolcetto o scherzetto? Non può mancare una sfilata in maschera per tutti i bambini, proprio davanti a Ulisse e alla grande famiglia di delfini: appuntamento in laguna il 31 ottobre e il 1° novembre dove arriva anche l’Happy Halloween Show (alle 11:30 e 16:10).

Festa anche negli altri due parchi Costa Edutainment, Italia in Miniatura e Acquario di Cattolica.

A Italia in Miniatura: la marcia degli Zombie e il nuovo spettacolo

Italia in miniatura è allestito… da paura e dal 31 ottobre al 4 novembre, tutti i giorni si fa festa!

Ogni pomeriggio i bambini potranno cimentarsi nei laboratori di intaglio zucche: si potrà creare una zucca di Halloween da portare a casa per celebrare la festa perfetta. I laboratori si tengono ogni pomeriggio alle 15 ad eccezione del 1 novembre, dove verranno svolti alle 11.

Alle 15:45 dal palco di Piazza Italia è spettacolo con lo Halloween Horror Show un musical diretto e coreografato da Elena Ronchetti. Nel parco, tutte le attrazioni saranno in funzione fino alle 16.

Il 1 novembre: l’evento Marcia degli Zombie. Alle 15 l’Italia verrà invasa dalla più divertente Marcia degli Zombie di tutti i tempi, quella dove anche i bambini possono partecipare. A disposizione del pubblico ci saranno 6 truccatori professionisti dalle 10 del mattino: per gli adulti effetti speciali cinematografici, per i bimbi le truccabimbi in versione horror (fra le quali Arianna Barlini, pluricampionessa italiana di face-painting).

Nella Marcia degli Zombie si gioca tutti insieme, dividendosi fra zombie e cacciatori, in collaborazione con Zombie-not-dead. Gli Zombie invaderanno l’Italia e spargeranno l’infezione, i cacciatori dovranno “guarirli” con l’antidoto. La battaglia imperverserà per tutta la penisola e sarà adrenalinica e divertente, fino al gran finale in Piazza Italia, dove il nuovo Show farà letteralmente esplodere la piazza di allegria.

Novità Halloween 2018 a Italia in Miniatura: il 1 novembre arriva una Zombie escape-room, il gioco a squadre dove si dovranno risolvere enigmi e trovare indizi per battere sul tempo gli altri giocatori.

All’Acquario di Cattolica percorsi stregati e mostri abissali… in mostra

Le streghe della Notte delle Streghe di San Giovanni in Marignano tornano a popolare i percorsi dell’Acquario dal 31 ottobre al 4 novembre. Di chi saranno le misteriose impronte… chi avrà “parcheggiato” le scope volanti e, soprattutto, come mai i visitatori saranno osservati da oltre 10.000 occhi di creature marine e terrestri?

All’Acquario si passare attraverso le fauci di un gigantesco squalo, ci si districa in un mangrovieto, si osservano faccia a faccia gli squali toro più grandi d’Italia ma anche Piranha, caimani, pitoni, murene in agguato, squali di tante specie diverse! da non perdere, ogni giorno, gli appuntamenti con le cibature degli animali: due volte al giorno per le vivacissime lontre pinguini di Humboldt, mercoledì, venerdì e domenica per gli squali toro, giovedì e sabato per i trigoni viola.

Novità Halloween 2018 all’Acquario di Cattolica: la visita guidata al percorso “Abissi, terra aliena” alla scoperta di creature dalle forme sconosciute che vivono nel profondo di mari e oceani. La visita inclusa nel prezzo del biglietto, parte alle ore 17 dei giorni 31/10 e 1-4 novembre,