Unità Nazionale e commemorazione dei Defunti, il programma di celebrazioni del Comune di Bellaria

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 11:00 - 29 Ottobre 2018

Il comune di Bellaria Igea Marina che in occasione delle ricorrenze del 2 e del 4 novembre, ricorderà tutti i defunti e i Caduti per la Patria con la deposizione di una corona presso i due cimiteri di Bellaria e di Igea Marina. Le corone saranno benedette dall’officiante durante le messe di venerdì 2 novembre, alle ore 11.00 presso la Chiesa del cimitero di Bordonchio e alle ore 15.00 presso la Chiesa del cimitero di Bellaria Monte; dopo le funzioni, verranno deposte davanti ai monumenti dedicati ai defunti.

Domenica 4 novembre, nel giorno che celebra l’Unità Nazionale e le Forze Armate, l’Amministrazione si unirà in mattinata alla celebrazioni organizzate in piazza Cavour dalla Prefettura e dal Comune di Rimini, e prenderà parte alla messa delle 11.15 presso la chiesa Sacro Cuore di Bellaria Centro; a margine di questa funzione, un corteo commemorativo raggiungerà il monumento dedicato ai caduti per la Patria (di fronte alla Biblioteca Comunale), dove verrà deposta una corona d’alloro.

Si segnala infine che nelle giornate di giovedì 1 e venerdì 2 novembre, i cimiteri di Bellaria Igea Marina apriranno straordinariamente alle visite alle ore 8.00 invece che alle ore 9.00, con orario continuato e chiusura alle ore 17.00.