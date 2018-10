Garden, prime medaglie dell'anno per i giovanissimi del nuoto riminese

Sport

Rimini

29 Ottobre 2018

Prima uscita ufficiale della sezione nuoto del Garden scesa in acqua con i suoi Esordienti nel tradizionale trofeo Città di Cervia e primo importante bottino di medaglie con 24 podi conquistati nella manifestazione giunta alla sua 10° edizione.

Un sabato quello del 27 ottobre che ha dato confortanti riscontri sia dal punto di vista cronometrico che dei piazzamenti: 7 ori,9 argenti ed otto bronzi sono il fantastico risultato degli atleti allenati dal team degli allenatori della Garden Rimini Angela Tartaglia, Marco Squadrani e Davide Spinelli.

Ben 12 gli atleti saliti sul podio ed i mattatori della giornata sono stati i giovanissimi Francesco Luciani classe 2009 vincitore dei 50 farfalla con 40”27 e dei 50 stile libero con 37”06 e Thomas Oldani classe 2010 capace di cogliere addirittura 4 medaglie in altrettante gare disputate: 1° 25 farfalla con 21”05, 2° nei 25 rana (26”57) e 25 farfalla (21”05) e 3° nei 25 stile libero con 19”48.

Sul gradino più alto del podio anche Gabriel Cufi (2009) , 1° nei 50 dorso in 46”83 e 2° a stile in 40”46 e 3° a rana in 50”87, Azzurra Signorini (2009), 1° nei 50 rana in 48”17 , Lorenzo Tomassini (2008) 1° nei 50 rana in 44”35 e 2° a stile in 33”69 e la sorella Maria Vittoria Tomassini (2011) prima nei 25 Rana in 21”58

Bel bottino anche per Cristian Piccininni (2008) terzo a farfalla in 38”70 a dorso in 40”17 e stile libero in 34”09; una medaglia ciascuno per Giovanni Mainardi (2008) 2° nei 50 farfalla in 36”96, Liam Casini (2010) 3° nei 25 dorso in 23”01, Ginevra Gori (2009) 2° nei 50 dorso in 43”90, Lorenzo Leonardi (2007) 3° nei 100 dorso in 1’23”30, Filippo Valentino (2010) 3° nei 25 rana in 26”68 ed Achille Alessandri (2008) 2° nei 50 rana in 46”91.

“Si cominciano a vedere i risultati di un lavoro iniziato anni or sono con un gruppo di promettenti atleti: il metodo Garden, che prevede di nuotare in armonia e senza patemi d’animo e stress da prestazione, messo in atto da uno staff di professionisti del settore sta facendo realmente la differenza” commenta il direttore sportivo della sezione Agonistica Nuoto del Garden Rimini Fabio Bernardi.