Si ubriacano e svengono in piazza: ragazzine portate al pronto soccorso dell’Infermi

Cronaca

Rimini

| 08:53 - 29 Ottobre 2018

Due ragazze minorenni di 14 e 15 anni sono finite in ospedale completamente ubriache. Le giovani sono state notate sabato sera in centro a Rimini riverse a terra. I passanti hanno dato l'allarme e sul posto sono arrivati ambulanza e Carabinieri. Le due ragazze sono state portate in ospedale e sottoposte alla lavanda gastrica. Un mix di superalcolici, soprattutto vodka, è stato il responsabile del malore delle giovani. Dopo una notte in osservazione, sono state dimesse. Sono in corso le indagini per capire chi possa aver venduto gli alcolici alle due minori.