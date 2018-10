Questa sera dalle 19,55 su Vga tornano Calcio di Rigore e SportUp. Ospiti: Carnesecchi, Zoffoli e Bertozzi

Sport

Rimini

| 08:06 - 29 Ottobre 2018

Questa sera a partire dalle ore 19:55, in Calcio di Rigore gli ospiti della 9a puntata sarannol'opinionista Renzo Baldisserri, il difensore della Marignanese Luca Carnesecchi e Fabio Zoffoli (dirigente Savio).





Alle ore 20,50 seguirà l'appuntamento con Sport Up, il format dedicato al Rimini Calcio. Gli ospiti della 9a puntata saranno l'opinionista Emanuele Pironi, l'allenatore Massimo Zanini, l'opinionista Renzo Baldisserri, la giornalista Giorgia Bertozzi.



Entrambi i programmi saranno presentati da Daniele Manuelli.



Il numero per la diretta valido per messaggistica tradizionale e WhatsApp è il seguente: 333.60.94.299 mentre su Facebook è possibile interagire nelle pagine SportUp Rimini e CalciodiRigore.official



Il programma è visibile anche in diretta web/streaming all'indirizzo:



http://www.telerimini.it/it/diretta-streaming.html







I servizi delle partite in Calcio di Rigore saranno:



Forlì vs O. Agnonese; Jesina vs Cesena; Santarcangelo vs Castelfidardo; Savignanese vs Montegiorgio; Francavilla vs Sammaurese (Serie D); Pietracuta vs Misano; Russi vs Torconca; Savio vs Novafeltria; Granata vs Riccione (Prima Categoria); il punto sul campionato Promozione Marche.



I servizi di SportUp avranno il seguente tema:



Sintesi, valutazioni e approfondimento della gara tra Rimini vs SudTirol. Grassi e le irregolarità del campionato. Grassi e la situazione della serie C. Il ritorno di Leo Acori. La trattativa saltata in merito ad alcune quote societarie. Ipotesi e preoccupazioni presenti e futuri. La presentazioni dei prossimi avversari dei biancorossi (Gubbio). Analisi, dibattito, curiosità e servizi video.



Ricordiamo infine la settima puntata di “Fase di Crescita” - format dedicato ai settori giovanili- in onda su Vga TeleRimini (ch 86 e telerimini.it) giovedì 1 novembre in prima serata, alle ore 20:30. Nono appuntamento dedicato al San Vito Calcio.