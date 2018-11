FOTO e INTERVISTE: un'apertura memorabile, Teatro Galli splende di nuovo. Successo per la serata inaugurale

Eventi

Rimini

| 07:11 - 29 Ottobre 2018

Dopo 75 anni di attesa tra permessi, lavori, finanziamenti, gioie, dolori e polemiche a Rimini torna a splendere il Teatro Galli.

Serata delle grandi occasioni quella di domenica che ha visto la riapertura ufficiale con la Cenerentola portata in scena da Cecilia Bartoli. Teatro Galli gremito e piazza Cavour presa d'assalto grazie al maxischermo che ha permesso la visione anche dall'esterno dell'importante serata. Ad aprire la serata, prima della "Cenerentola", il saluto di Luciano Bagli, riminese, nato la notte del terribile bombardamento che distrusse la città e il teatro. A seguire un commosso sindaco Andrea Gnassi ha ripercorso le tappe che hanno portato a questa importante serata e al futuro della cultura e della storia nella città di Rimini.



Per quanto riguarda lo spettacolo, lunghissime ovazioni, un tifo quasi da stadio, hanno salutato Cecilia Bartoli e la sua collaudatissima 'Cenerentola'. Un successo annunciato per quella che ormai da oltre un quarto di secolo è considerata l'interprete di riferimento del capolavoro di Gioachino Rossini: un miracolo rafforzato ora dall'esperienza. Che ha stregato la platea riminese ammirata da una voce ancora freschissima che nulla ha perso da quell'ormai lontano maggio del '92 (allora bicentenario della nascita del compositore pesarese, oggi 150/esimo della morte) quando debuttò il personaggio di 'Angelina' al Teatro Comunale di Bologna con la bacchetta di Riccardo Chailly. Lo spettacolo è stato proposto in una versione semi-scenica con la regia di Claudia Blersch, una scelta che ha maggiormente messo in evidenza il canto nell'acustica miracolosamente preservata del teatro.







Interviste al Sindaco Andrea Gnassi, ad Andrea Corsini, Assessore Turismo e commercio Emilia-Romagna e al Presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini di Mary Cianciaruso