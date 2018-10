Basket C Gold, RBR umilia San Lazzaro sul suo parquet: 64-96: MVP Francesco Bedetti

Sport

Rimini

| 00:27 - 29 Ottobre 2018

Una fantastica RBR espugna il PalaYuri di San Lazzaro di Savena per 64-96 (i parziali: 12-30, 27-53, 39-82) al termine di una partita giocata splendidamente dai ragazzi di Bernardi, aggressivi in difesa e cinici in attacco. MVP Francesco Bedetti con 26 punti, ma prove molto convincenti per il fratello Luca (18) e Christopher Dini (16). Bene Ramilli in uscita dalla panchina (12).

Incoraggiati dagli oltre 50 tifosi provenienti da Rimini i biancorossi partono subito molto carichi grazie all'energia dei fratelli Bedetti e la perfetta gestione di Rivali, ma è doveroso segnalare come l'ottima fase offensiva derivi da una difesa fin da subito dura e aggressiva che ha lasciato le briciole agli avversari. Nel secondo quarto l'ingresso di Ramilli porta ancora più energia alla squadra con penetrazioni al ferro e 2 triple (12 punti); San Lazzaro prova a restare a contatto ma senza Bonaiuti (fermo per un risentimento muscolare) soffre la fisicità e la qualità di RBR. Dopo l'intervallo Rimini non si rilassa e continua a proporre un ottimo basket che produce un ampio margine (+44), giocando in contropiede e divertendo i tifosi biancorossi. Nell'ultimo periodo San Lazzaro alleggerisce il parziale a partita ormai chiusa, Bernardi approfitta dei minuti finali per allargare le rotazioni e far riposare i titolari.

La società ringrazia i tanti tifosi giunti a San Lazzaro. "Questo ci rende orgogliosi di ciò che stiamo facendo e ci sprona a migliorare sempre di più". Prossimo appuntamento domenica 4 novembre ore 18 al Flaminio contro Gaetano Scirea Forlì.



IL TABELLINO

BSL: Lolli 6, Riguzzi 7, Pederzini 15, Cempini 11, De Gregori 8, Paratore 2, Degli Esposti Castori 10, Fabbri (C) ne, Governatori, Rosa 5, Bonaiuti ne. All. Bettazzi, Amabile, Gori.

RBR: Dini 16, Rivali 2, Broglia 5, Bedetti F. 26, Bedetti L. 18, Vandi, Bianchi 6, Pesaresi 7, Moffa, Ramilli 12, Chiari, Saponi (C) 4. All. Bernardi, Brugè.