Volley A2 femminile, l'Omag espugna il parquet di Cutrofiano (1-3). In tre in doppia cifra

| 20:50 - 28 Ottobre 2018

L'Omag ha espugnato il caldo parquet di Cutrofiano per 3-1 (25-21 16-25 21-25 15-25) in un'ora e mezzo di gioco facebdo valere il maggiore tasso tecncio e l'esperienza: top scorer Saguatti (20) e oltre a lei in doppia cifra hanno chiuso la americana Fairs (14) e Manfredini (12)Primo set vonto dalle padrone di casa, poi dominio Omag. Nel primo set le padrone di casa vanno sul 17-10. Un’ottima fase di difesa e ricezione unita ad un muro assolutamente efficace fanno la differenza unitamente ad una regia ispirata e capace di distribuire gioco. Risultato parziale 25-21. Il secondo set si apre con un Marignano decisamente più quadrato (10-4) che vola verso il 25-16 finale. Il terzo set è equlibrato (11-11, 14-14) con l'Omag che poi mette la quarta vincendo il parzialem per 2-1. Non c'è storia nel quarto parziale vinto 25-15.

IL TABELLINO

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO – OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO 1-3

(25-21 16-25 21-25 15-25)

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO: Lotti 8, Antignano 8, Lutz 17, Moneta 5, Manzano 12, Saveriano 2, Barbagallo (L), Vincenti 3, Morone 1, Negro. Non entrate: Faraone (L), Morciano. All. Carratu’.

OMAG S. GIOVANNI IN MARIGNANO: Fairs 14, Caneva 6, Manfredini 12, Saguatti 20, Lualdi 6, Battistoni 1, Gibertini (L), Gray 3. Non entrate: Mazzotti, Pinali, Guasti, Casprini. All. Saja.

ARBITRI: Gaetano, Nicolazzo.

NOTE Durata set: 24′, 22′, 28′, 25′ ; Tot: 99′.