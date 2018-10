Calcio 1a Cat: Bruma trascina il Verucchio. Rosanero vittoriosi 3-0 nel derby con Athletic Poggio

Sport

VillaVerucchio

| 20:37 - 28 Ottobre 2018

VERUCCHIO: Maggioli, Colonna R., Campidelli, Tentoni, Colonna G., Semprini (Radu 45’st), Bruma (Michilli 36’st), Genghini, Kabbori (Vertaglia 28’st), Tellinai (Maurizi 43’st), Valenti (Muccioli 1’st).

In panchina: Palmieri, Girometti, Gregori, Clementi. All. Nicolini.

AT.POGGIO: Sebastiani, Ceccarini (Fontanta 36’st), Cupioli, Casadei, Campanelli, De Paoli (Astolfi 26’st), Bartolini (Valentini 15’st), Succi, Della Macchina, Gacovicaj, Manfroni D.

In panchina: Bernucci, Pagliarani, Cameli. All. Damato.

ARBITRO: Nardi di Forlì.

RETI: 16'pt e 26'st Bruma (V), 48'st Michilli (V)

NOTE: espulso Radu al 50' st. Ammoniti: Colonna G., Campidelli, Muccioli, Della Marchina, De Paoli.





Il Verucchio si aggiudica il derby contro l’Athletic Poggio, rifilando tre reti agli ospiti. I locali passano subito in vantaggio al 16’ del primo tempo, complice una galoppata di Campidelli che prova a sorprendere Sebastiani, il quale respinge corto e per Bruma è facile spingere dentro. Al 35’ ci prova l’Athletic, un attaccante bernese ha la meglio sulla mischia in area, ma la sfera

termina fuori di qualche centimetro. Il primo tempo finisce con il vantaggio del Verucchio per 1-0. Ancora Athletic in avvio di secondo tempo, ma Maggioli devia una punizione di Casadei. Al 20’ ancora Campidelli che si mangia la corsia di sinistra, mette in mezzo per l’incornata di Kabbori che termina a lato di poco. Tentativo di Manfroni al 25’, ma Maggioli dice ancora di no.

Un minuto dopo, al 26’, arriva il raddoppio dei rosanero che finalizzano l’azione personale intrapresa da Campidelli con il tap-in vincente di Bruma, che sigla la sua doppietta personale. Il 3-0 arriva al 48’ con Michilli che vola solitario a tu-per-tu con Sebastiani e lo infila per la terza volta. Finisce così il derby tra Verucchio e Athletic Poggio.