Calcio Eccellenza, la Fya torna a sorridere: in trasferta è hurrà col Sanpaimola: Docente doppietta

Sport

Riccione

| 20:20 - 28 Ottobre 2018

Torna alla vittoria il Riccione sul campo del Sanpaimola per 2-1. Successo meritato della squadra di Giorgi. Nel primo tempo match equlibrato con poche emozioni ,nella ripresa più convincente la squadra allenata da Giorgi. La prima marcatura ad opera di Docente (foto) per fallo su Piscaglia, ancora l'attaccante a segno al 19' su assist di Piscaglia, uno dei migliori in campo. Evanescenti gli avversari a rete solo nel recupero con Colino. La squadra biancazzurra è piaciuta con una prestazione tutta sostanza.

IL TABELLINO

SANPAIMOLA - FYA RICCIONE 1-2

Sanpaimola: Baldani, Visani (18’ st F. Ragazzini), M. Alessandrini, Mengolini, Landini, Gabrielli, Borini, S. Alessandrini, Colino, Carboni (27’ st Errani), Vincenti (27’ st Alpi). A disp.: Cagnani, Ragazzini, Vergani, Tonetti, Strazzari, Maranini, Ferri. All.: Tinti.

Fya Riccione: Passantini, Ioli, Piscaglia (34’ st Franceschini), Alberigi (26’ st Censonni) Deluigi, Righetti, Perazzini (1’ st Mani), Sottile, Docente (26’ st Zafferani), Cuomo, Grimellini. A disp.: Rapisarda, Ghiggini, Lunadei, Cecchetti, Pari. All.: Giorgi.

Arbitro Porchia di Bologna.

Reti 9’ st. (rig.) Docente, 19’ st. Docente, st 48’ st Colino.

Note: Ammoniti Docente, Deluigi, Visani