Calcio D, il Santarcangelo bloccato sul pareggio al Mazzola (0-0) dal Castelfidardo

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 19:37 - 28 Ottobre 2018

Al Mazzola non va oltre il pareggio contro il Castelfidardo che in settimana ha cambiato il tecnico rendendo dura la vita alla formazione di Galloppa (in tribuna per squalifica): nella ripresa Calabrese ha colpito il palo a portiere battuto.

Nel primo tempo al 29' Castelfidardo pericoloso con un tiro di Graziosi da fuori area deviato in angolo da Battistini e al 40' Calabrese a due passi dalla porta calcia alto. Al 44' il Santarcangelo replica con un colpo di testa di Bondioli e Barbato che è bravo a respingere mandando la palla in corner.

Nella ripresa il gialloblu sfiorano il gol al 3’ con un tiro a giro di Galeotti che sfiora il legno; poi ci prova Mancini al 10' che tira a colpo sicuro all’altezza del dischetto del rigore ma trova la deviazione provvidenziale di un difensore biancoverde che manda la palla in angolo. Al 37’ Pigini conquista palla a centrocampo e dal rimpallo nasce un assist per Calabrese che entra in area e fa partire un gran destro in diagonale che si stampa sul palo a portiere battuto.





IL TABELLINO





SANTARCANGELO-CASTELFIDARDO 0-0

SANTARCANGELO (4-3-1-2): Battistini, Corvino (42’ st Guglielmi), Bondioli, Maini, Broli, Galeotti, Dhamo, Peroni (32’ st Fuchi), Mancini (20’ st Guidi), Cinque, Falomi. All. Abbondanza.

CASTELFIDARDO (4-4-2): Barbato, Lombardo, Giovagnoli, Enow, Massi, Pigini, Grazioso (18’ st Lignani), Trillini, Calabrese, D’Ercole (39’ st Mihaylov), Rivi (26’ st Radi). All. Vagnoni.

ARBITRO: Sfira di Pordenone

NOTE: ammoniti Giovagnoli, Broli, Pigini.