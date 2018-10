Calcio D, in doppia superiorità numerica per un tempo la Savignanese doma il Montegiorgio (2-1) al 91'

Sport

Savignano sul rubicone

| 18:48 - 28 Ottobre 2018

Bel successo interno della Savignanese che non senza difficoltà piega per 2-1 l'ostico Montegiorgio.

Gli ospiti partono bene e colgono un incrocio dalla distanza con Mariani, ma la formazione di Farneti reagisce e prende il comando delle operazioni per il resto della prima frazione: si rende pericolosa con Turci (insidioso con un tiro cross da brividi), Longobardi (su traversone di Gregorio), Manuzzi F (dopo una sontuosa combinazione Scarponi-Longobardi) e, in particolar modo, con Vandi i cui due tentativi terminano a lato di poco.

A inizio ripresa Ghiani viene espulso lasciando il Montegiorgio in dieci uomini. Farneti allora inserisce Peluso, che immediatamente, come anche Manuzzi R su punizione, si rivela insidioso. La partita prende un'altra svolta al 64', quando il neoentrato Marchionni viene espulso per un intervento pericoloso su Manuzzi R. La Savignanese, in doppia superiorità numerica, accelera ancora, ma Gasperoni da dentro l'area trova le mani di Perfetti, poi è Peluso, su respinta corta del portiere ospite, a insaccare il vantaggio. Sembra fatta, ma il Montegiorgio è squadra tenace e, con la gran punizione di Omiccioli, trova il pareggio (84'). A questo punto pare davvero finita, finché Vandi non la risolve con uno stupendo tiro di controbalzo sotto l'incrocio nel recupero.

IL TABELLINO

SAVIGNANESE-MONTEGIORGIO 2-1

SAVIGNANESE: Pazzini, Gregorio, Brighi, Longobardi, Scarponi (71' Gasperoni), Vandi, Giacobbi, Manuzzi F (46' Peluso), Rossi, Manuzzi R (78' Tamagnini), Turci. A disp: Forastieri, Battistini, Giua, Guidi, Succi, Tamagnini, Peluso, Gasperoni, Brigliadori All Farneti

MONTEGIORGIO: Perfetti, De Lucia, Vecchione, Omiccioli, Ghiani, Passalacqua, Scipioni (52' Marchionni), Mariani, Regolanti (76' Zanocchia), Sbarbati, Tirabassi (50' Del Moro)A disp: Monachesi, Barbaboglia, Ciarmela, Zanocchia, Albanesi, Vita, Del Moro, Frezzi, Marchionni All Paci

Marcatori: 76' Peluso, 84' Omiccioli, 91' Vandi

Note: Ammoniti: Manuzzi R, Passalacqua, Brighi. Espulsi: Ghiani , Marchionni.