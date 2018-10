Calcio D, la Sammaurese affonda a Francavilla: 4-0. Partenza shock: due reti nei primi cinque minuti

Sport

San Mauro Pascoli

| 18:36 - 28 Ottobre 2018

La Sammaurese cade sul campo del Francavilla nella gara valida per la nona di campionato. A decidere in maniera amara le sorti della formazione di Mastronicola una partenza da dimenticare. Gli avversari, infatti, in cinque minuti sono andati a segno due volte, prima al 3' con Cruz poi al 5' con Palumbo .La prima rete propiziata da un cross di Cicerello per lo stacco di testa del compagno; la seconda con la efficace giocata in area di Palumbo. Nel primo tempo al 41’ Soumani da distanza ravvicinata scaraventa una bordata ma Spataro è miracoloso e respinge. Capovolgimento di fronte, De Costanzo rientra sul sinistro e calcia impegnando Baldassarri alla parata in due tempi. E' l’ultimo episodio della prima frazione di gioco.

Nella ripresa la Sammaurese si rende pericolosa al 9' con una conclusione dal limite di Scarponi, ma è attento Spataro a respingere a mano aperta. La risposta del Francavilla arriva al 18' con un passaggio all’indietro di De Costanzo per Palumbo, tiro di prima intenzione con Baldassarri costretto a bloccare la sfera in due tempi. I padroni di casa gestiscono e al 24' calano il tris. Con un colpo di tacco di Molenda si libera Mele, controllo e tiro al volo ma Baldassarri respinge. Sulla ribattutta Cruz controlla e calcia depositando in rete il gol del 3-0. Non si fermano i giallorossi e al 38' trovano il poker. Molenda vede libero Di Pinto sul lato opposto, lo serve, controllo con il sinistro e diagonale mortifero dello stesso Di Pinto che folgora Baldassarri.

Domenica match importante al Macrelli col forte Matelica.

Il tabellino

FRFANCAVILLA-SAMMAURESE 4-0

Francavilla Calcio: Spataro, Bedin, Mele, Palumbo (83’ Bellanca), Cruz (80’ Di Pinto), Cicerello (55’ Molenda), Di Renzo A., Bosco, Gallo, Di Renzo S. (65’ Sanseverino), De Costanzo (71’ Sanchez).A disposizione: Spacca, Paravati, Cafiero, Maiolo. All. Rachini

Sammaurese: Baldassarri, Paterni (91’ Merciari), Soumanin (72’ Alfonsi), Rosini, Maioli, Lombardi N. (60’ Santoni), Scarponi, Errico, Zuppardo, Louati, Toromani (60’ Maggioli).A disposizione: Ramenghi, Alberighi, Cocco, Lombardi L., Diop. All. Mastronicola

Arbitro: Domenico Mallardi di Bari

Assistenti: Davide Fedele di Lecce; Francesco Festa di Barletta.

Marcatori: 2’pt Cruz (F); 5’ Palumbo (F); 34' st., 38' st. Di Pinto (F);

Note: Ammoniti: 17’ Di Renzo S. (F); 20’ Cicerello (F); 76’ Maioli (S).