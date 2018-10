Calcio Promozione: Del Duca Ribelle espugna 2-0 il campo della Stella. Due reti di Nisi

Sport

Rimini

| 18:33 - 28 Ottobre 2018

STELLA: Gamberini, Nardi (65' Gamberini A.), Ferraro, Angelini, Cicchetti (50' Fabbri), Fabbrucci; Lazzaretti, Tani (80' Mussoni), Pasculli (65' Azzurro), Gabellini, Salvemini.

In panchina: Montalbano, Bellicchi, Verdinelli, Dragovoya, Garcia Rufer. All. Boldrini.

DEL DUCA RIBELLE: Teodorani, Taioli, Fabbri, Petricelli (70' Bravaccini), Baronio, Gazzoni; Zoffoli, Candoli; Dumitru (85' Mazzarini), Farabegoli (73' Zhytarchuck), Nisi.

In panchina: Fiori, Tiranti, Maraldi, Polini, Mazzoli, Bottini. All. Montanari.

ARBITRO: Navarino di Forlì (Assistenti: Selleri e Vigliotta di Bologna).

RETI: 26' e 95' Nisi (D).

NOTE: ammoniti Nardi, Gamberini A.; Teodorani, Petricelli.





Gara intensa fra due squadre con obiettivi diversi di classifica: il Del Duca rimanere il più possibile vicino alla vetta, la Stella raggranellare punti per allontanarsi dalle zone calde. Partono forte gli ospiti e gestiscono con padronanza il centrocampo, attivando i rapidi contropiedi delle punte, la Stella cerca di reggere l'urto e ci riesce per circa 25 minuti creando due occasioni con Gabellini e Cicchetti, ma su una veloce ripartenza Candoli sulla destra serve al centro Nisi che al volo batte Gamberini. La Stella subisce il contraccolpo psciologico del gol e rischia il raddoppio, con Dumitru che colpisce un clamoroso palo su azione di ripartenza. Nella ripresa la Stella si riorganizza e mette sotto pressione l'avversario, che sposta indietro il proprio baricentro. Al 95' il raddoppio del Del Duca Ribelle: punizione indiretta in area, Candoli tocca a Nisi che infila all'incrocio dei pali.