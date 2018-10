PAGELLE, FOTO e VIDEO Rimini - Sud Tirol 0-0. Guiebre ancora il migliore, rimandati Badjie e Cecconi

Sport

Rimini

| 16:59 - 28 Ottobre 2018

SCOTTI 6.5: commette una leggerezza nel finale di primo tempo, rischiando di prendere gol, poi si riscatta nella ripresa con due interventi.

VENTURINI 5.5: rimedia un giallo nel finale di partita. Un po' in difficoltà sugli attacchi di Turchetta, che è un pericolo costante.

FERRANI 6.5: dirige la difesa con sicurezza, è sempre attento nell'anticipo. Sicuro anche in impostazione.

PETTI 6: sale in cielo nel corso della ripresa, con un colpo di testa che fa gridare al gol, ma il palo gli toglie una rete che sarebbe stata pesantissima. Sicuro in difesa.

VITI 6: finalmente schierato nel suo ruolo di terzino sinistro. All'esordio tra i professionisti, dopo un infortunio. Buona prestazione. Lo scorso anno giocava sulla fascia opposta di Guiebre, oggi gli copre le spalle.

BADJIE 5: forse anche fuori ruolo. Nel corso del primo tempo si vede poco, qualche segnale di risveglio nella ripresa, quando cerca di dare manforte alla manovra offensiva. Poi per crampi viene sostituito.

ALIMI 5.5: corre molto, fa girare il pallone, ma non incide sulla manovra biancorossa.

MONTANARI 6.5: moto perpetuo, corre tantissimo in ogni zona del campo e tocca una quantità industriale di palloni.

GUIEBRE 6.5 (il migliore): le sue progressioni sono devastanti, mandano in 'bambola' tutto il pacchetto difensivo del Sud Tirol, che soffre la velocità dell'esterno biancorosso, finalmente libero da troppi compiti difensivi.

CANDIDO 6: meno preciso rispetto ad altre apparizioni, ma si sacrifica molto, trovando raramente le sponde di Cecconi.

CECCONI 5: non si vede mai, forse anche troppo solo nel ruolo di terminale offensivo.

BUONAVENTURA 6: gioca nel finale di partita, si danna e cerca qualche duetto con Guiebre.

DANSO e CICAREVIC S.V.

ACORI 6: esordio con un buon pareggio contro il Sud Tirol. Blinda la fascia sinistra con Viti e Guiebre. Un Rimini più prudente e quindi inevitabilmente meno propositivo.



D.M.



Seguiranno in serata foto della partita e il video con le highlights di Rimini-Sud Tirol 0-0.