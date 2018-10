Rinforzi per la Polizia di Rimini: 22 agenti, due nuove Volanti al giorno su tutti i turni

Cronaca

Rimini

| 13:58 - 28 Ottobre 2018

Sono entrati in servizio ieri presso la Questura di Rimini, 22 nuovi agenti di polizia che garantiranno il servizio di altre due Volanti al giorno su tutti i turni, nel territorio riminese. In particolare una squadra Volanti sarà dedicata alla zona Nord, per i quartieri di San Giuliano, Viserba e Torre Pedrera, le altre resteranno nelle zone centrali, litorale sud e entroterra in base al controllo coordinato del territorio, diviso con il Comando dei carabinieri di Rimini, in base al piano predisposto dalla Prefettura e secondo l'analisi dell'incidenza dei fatti reato in provincia.