Blitz all'ex Kebab in zona stazione Rimini: tra spazzatura e letti di fortuna quattro nordafricani

Cronaca

Rimini

| 13:55 - 28 Ottobre 2018

Blitz della Polizia di Stato in un ex negozio di kebab, stabile abbandonato da anni, lungo il viale della stazione di Rimini. Tra spazzatura, sacchi ammassati e letti di fortuna, gli agenti hanno identificato due cittadini marocchini e due tunisini, clandestini e senza fissa dimora, per cui sono scattati i provvedimenti di espulsione e accompagnamento al Cie. Inoltre la situazione di degrado urbano e condizioni igienicosanitarie precarie, sono state segnalate all'Ausl per i provvedimenti di competenza. L'ex kebab è già diverse volte stato al centro di segnalazioni da parte dei residenti per essere diventato il rifugio di molti stranieri e come punto di ritrovo per spacciatori. Il locale che risale ad una trentina di anni fa sarebbe anche al centro di una disputa legale arrivata davanti al Tar tra Comune di Rimini e proprietà.