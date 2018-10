Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 12:42 - 28 Ottobre 2018

Assalto al bancomat della Ubi Banca di Bellaria, in via Uso al civico 25/C, nella notte tra sabato e domenica. Ignoti malviventi, ben organizzati, hanno colpito usando un furgone per sdradicare il bancomat, dopo averlo collegato attraverso un cavo. Hanno portato via un ingente bottino, che sarà quantificato nella mattinata di lunedì. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, intorno alle 2.30, per i rilievi.



