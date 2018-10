Retina Cattolica Volley sconfitto 3-0 sul campo del Cervia

Sport

Cattolica

| 12:31 - 28 Ottobre 2018

Sconfitta per il Retina Cattolica Volley per 3 a 0 sul campo del Cervia alla terza giornata nel campionato di volley femminile, serie C. Sabato prossimo, dopo due trasferte consecutive, le ragazze della formazione gialloblù torneranno tra le mura amiche, affrontando il Pontevecchio.



La Greppia Cervia - Retina Cattolica 3-0

(28/26 - 25/16- 25/19)

Campana Scaricabarozzi 5, Baciocchi 10, Gennari 3, Spreghini 1, Fanelli 1, Campana 0, Franchi 1, Meliffi 0, Giusti 7, Micheletti 10.

Liberi Ottaviani, Del Bianco