Coriano, un territorio ricco di ‘sociale’ e amore per le produzioni

Attualità

Coriano

| 12:02 - 28 Ottobre 2018

Nello scorso Consiglio Comunale a Coriano sono state ringraziate le attività del territorio che si sono distinte per iniziative particolari. Un ringraziamento è stato fatto alle aziende Fungar - Funghi delle Terre di Romagna, Officina meccanica Franco Vagni, Grabo Balloons, Conad City Coriano, Despar Ospedaletto, Elite Srl materassi, Ristorante La Greppia, Fonderia Innocenti, Vivo supermercato Passano, che ospitano ragazzi disabili o in situazione di fragilità con tirocini formativi. Un ringraziamento speciale a Fondazione Sergio Zavatta e Associazione Sergio Zavatta che da oltre 60 anni operano a sostegno dei giovani nei percorsi di formazione e inserimento lavorativo di ragazzi fragili o disabili. Hanno ritirato i ringraziamenti il presidente della Fondazione Vittorio Betti e il direttore Francesca Vitali.



Altri riconoscimenti, nell’ambito della tipicità enogastronomica del territorio sono stati consegnati alla Cantina Le Rocche Malatestiane e alla Cantinetta della Corte.

Le Rocche Malatestiane hanno ricevuto per il secondo anno consecutivo il premio Tre Bicchieri del Gambero Rosso per il Sangiovese Superiore Sigismondo 2017, l'unico Sangiovese della Provincia di Rimini ad essere premiato dalla prestigiosa guida. Ha ritirato la pergamena Maddalena Zortea socio viticoltore e consigliere delegato dell’azienda Le Rocche Malatestiane, la cantina che ha intrapreso un progetto in cui i tre Sangiovese superiore vengono vinificati nella cantina di Coriano. Tre vini che rappresentano il racconto delle identità del Sangiovese declinato sul piano territoriale.

La Cantinetta della Corte di Fabio Cavola ha ricevuto l'8 ottobre scorso durante la manifestazione vinicola Enologica a Bologna il premio Carta Canta 2018. Il premio viene attribuito a coloro che nella propria attività, credono nella tipicità del territorio e propongono carte dei vini con un assortimento qualificato di vini dell'Emilia Romagna. La Cantinetta della Corte è stata premiata come miglior proposta focus del territorio.