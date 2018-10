Volley B2 femminile, Stella Rimini travolta in casa dall'Esperia Cremona (0-3). Risultati e classifica

Sport

| 09:38 - 28 Ottobre 2018

Cade nuovamente la Caf Acli Stella Rimini e questa volta lo fa sul proprio campo dove l’Esperia Cremona raccoglie il primo hurrà stagionale: 3-0 (12-25, 21-25, 17-25). Nel primo parziale l'Esperia spinge sin dai primi scambi. L'Acli Stella viene colta di sopresa, (6-16) e per le ospiti è facile amministrare il vantaggio acquisito e chiudere. Coach Mussoni ha comunque utilizzato entrambi i liberi portando al debutto la giovanissima Viola Serafini che ha ben figurato e anche l’opposto Sofia Bascucci proveniente dal settore giovanile che ha realizzato il suo primo punto in serie B. Tra le ospiti tre giocatrici in doppia cifra (Lodi, Bulla e Decordi con 16, 15 e 10 punti), ed ottima la percentuale d'attacco (52%) e la ricezione 36%. Tra le riminesi nessuna in doppia cifra.

IL TABELLINO

Caf Acli Stella Rimini-Esperia Cremona 0-3 (12-25, 21-25, 17-25)

CAF ACLI STELLA: Ambrosini 2, Nasari 10, Gugnali 8, Francia 5, Tomassucci 2, Bologna 7, Bascucci 1, Bigucci 0, Jelenkovic lib, Serafini lib., non entrate: Bianchi, Costantino. All. Mussoni

Esperia Cremona: Andreani, Ventura 8, Bassi 3, Brandini, Nicoli, Lodi 16. Decordi 10, Ruffa (L). Fortuna, Ghisolfi 6. Bulla 15, Onyewku. All.: Sbano.

NOTE: Muri: Stella 4 – Esperia 2; Battute vincenti: Stella 7 - Esperia 5.



I RISULTATI

MY MECH CERVIA - LIBERTAS VOLLEY FORLI' 0-3 (14-25 12-25 14-25)

GS FRUVIT ROVIGO - LIVERANI LUGO (domenica ore 18:00)

ARBOR INTERCLAYS - VTB PIANAMIELE BOLOGNA 3-0 (25-21 25-17 25-18)

CAF ACLI STELLA - ESPERIA CREMONA 0-3 (12-25 21-25 17-25)

T&V CIVIEMME CAMPAGN.RE - RUBIERESE 1-3 (25-16 21-25 21-25 27-29)

CSI CLAI IMOLA GRAMSCI POOL VOLLEY RE (domenica ore 18:00)

V.CALERNO S.ILARIO RE - EMANUEL RIVIERA RIMINI 0-3 16-25 15-25 23-25)

CLASSIFICA: Rubierese 9; Libertas Forlì, Arbor Interclays 8, Gramsci Re, Riviera Volley 6; Clai mola, Esperia Cremona 5; Liverani Lugo 4; Fruvita Rovigo, VTB Pianamele Bologna 3; Civiemme Canpagnola Re, Caf Acli Stella, My Mech Cervia, Calerno Sant'Ilario RE 0.