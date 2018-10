Moto3, in Australia il riminese Bezzecchi cade, il leader Martin al quinto posto. Vince Arenas

Sport

28 Ottobre 2018

Lo spagnolo Albert Arenas (Ktm) ha vinto la gara mondiale della classe Moto3 nel Gp d'Australia, davanti all'italiano Fabio Di Giannantonio (Honda) e all'altro pilota tricolore Celestino Vietti Ramus (Ktm) della VR46, sostituto dell'infortunato Nicolò Bulega.. Il leader della classifica piloti, Jorge Martin (Honda), ha conquistato il quinto posto (partiva in pole) e ora ha 215 punti rispetto ai 203 di Marco Bezzecchi (Ktm). Il riminese (foto da pg fb), partito in 15esima posizione, non ha terminato la corsa per una caduta all'undicesimo giro causata da un tentativo d'attacco di Gabriel Rodrigo. Il pilota argentino sbaglia completamente il punto di frenata centrando in pieno Bez che per la seconda volta finisce a terra non per proprie responsabilità. Terzo in classifica generale con 195 punti è di Di Giannantonio. Ottavo posto per Enea Bastianini, tredicesimo Andrea Migno. Ora ci sono ancora due gare e con 50 punti in palio può accadere di tutto.

MOTO 2 Brad Binder vince il GP a Phillip Island e porta a 36 i punti di distanza in campionato da Bagnaia. Il pilota Red Bull KTM Ajo ha preso il comando della corsa dopo l’uscita di scena del riccionese Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) partito in pole ma caduto dopo pochi passaggi.