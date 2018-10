Basket D: il Bellaria è incompleto, super Galassi lo trascina alla vittoria nel derby contro Cesena (81-60)

Sport

Bellaria Igea Marina

| 02:59 - 28 Ottobre 2018

Torna subito alla vittoria il Bellaria, e lo fa con una prova di carattere. Privi di Foiera, Benzi, Zaghini e Maralassou, e con un Tongue in panchina per onor di firma, ibiancoblu trionfano per 81-60 contro i cugini del Cesena. Top scorer è Galassi che chiude con un trentello.

Parte un po’ contratto il Bellaria, ma dopo qualche minuto si scioglie (18-8 del 7’). Mazzotti è caldo e va a segno ancora una volta dall’arco, gli ospiti replicano dalla lunetta, con il primo quarto che si chiude sul 23-13.

I biancoblu sono carichi ed esprimono una bella pallacanestro, e quando sale l’intensità difensiva volano sul 32-19 dopo la tripla di Benedettini e i due in contropiede di Mazzotti. Quando il Bellaria si chiude in difesa Cesena fatica terribilmente, Mazzotti regala assist e all’occorrenza segna pure, sua la bomba del 43-31 dopo l’assist al bacio per Galassi. Gli ospiti puniscono la zona bellariese dall’arco, ma Tassinari risponde segnando da oltre 7 metri: negli spogliatoi si va sul 47-36.

Dopo la pausa, i padroni di casa scappano sul 53-36 dopo la tripla di un ottimo Tassinari, con il gap che tocca quota 18 con la bomba di un infuocato Mazzotti. Il Bellaria è in controllo e chiude il terzo quarto avanti 61-46 dopo il reverse di Demaio.

I biancoblu sono decisi a chiudere i conti, e con una serie di contropiede fulminanti scappano sul +20 (68-48 a 7’ dalla fine). Galassi segna a ripetizione e si iscrive anche lui alla festa: la vittoria è cosa fatta, e così il Bellaria si limita ad amministrare fino al 81-60 finale.



IL TABELLINO

BELLARIA - CESENA 81-60

BELLARIA: Mazzotti 16, Galassi 30, Gori 1, Tassinari 13, Sirri 5, Demaio 13, Benedettini 3, Malatesta, Tongue ne. All.: Domeniconi

CESENA: Balestri 16, Benzi 3, Montalti 12, Romano 4, Rossi 11, Ruscelli 8, Vandelli 2, Zoboli 6, Osello 4, Dal Monte, Pezzi, Ambrogi. All.: Zoffoli

ARBITRI: Venezia e Barbantini

PARZIALI: 23-13, 47-36, 61-46.