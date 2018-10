Volley B maschile, la Rovelli Morciano rabberciata ancora sconfitta a Fucecchio (3-0)

Sport

Morciano di Romagna

| 23:27 - 27 Ottobre 2018

Una Rovelli molto rabberciata non muove ancora la classifica e nemmeno il conto dei set (3-0, i parziali: 25-16, 25-11, 25-16). Come sette giorni fa, a pochi chilometri di distanza, la squadra di coach Rovinelli rimane in balia della battuta avversaria. Si presenta la squadra romagnola con soli otto uomini a referto, mancando anche il libero Maggioli (foto sostituito in un ruolo assolutamente non suo da Facchetti) e il centrale salentino Lezzi (con il giovanissimo Omaggi a sostituirlo). Ne è venuto fuori un incontro impari, tra l’altro al cospetto di una formazione toscana assolutamente di livello alto, con giocatori da serie superiore ed un organico completo. Che dire? Certamente in queste condizioni è difficile fare risultato, quello che non deve prevalere è però lo scoramento che a tratti si è palesato. Queste partite possono servire a trovare l’intesa tra i tanti giocatori nuovi, e lo spirito di squadra che ancora latita. Nel prossimo turno casalingo, al Palapedriali, scenderà la corazzata Portomaggiore dell’illustre ex Marzola.



IL TABELLINO

Dream Volley Fucecchio-Dolciaria Rovelli Morciano 3-0 (25-16, 25-11, 25-16)

FUCECCHIO: Lazzeroni 3, Hendriks 15, Ferretti 2, Lusori 1, Lumini 15, Aliberti 5, libero Fruet, Oliveri 0, Rocchini 1, Caramelli 2, Pantani F. 2, Pantani L. 3, Rossi n.e. All. Nuti. Vice: Benvenuti.

DOLCIARIA ROVELLI : Stella 1, Morichelli 6, Omaggi 2, Vanucci 3, Kiva 6, Fabbri 2, Libero Facchetti, Daniel. All. Rovinelli. Vice: Passamonti.

NOTE: Fucecchio b.s. 14 ace 12 muri 3 errori 9. Rovelli: b.s. 9 ace 2 muri 3 errori 17