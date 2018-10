Volley B2 femminile, l'Emanuel Riviera Volley sbanca Sant'Ilario d'Enza per 3-0. Sabato derby contro il Lugo

Sport

Rimini

| 22:48 - 27 Ottobre 2018

Dopo la sconfitta casalinga contro l'Arbor, l'Emanuel Riviera Volley si è riscattata alla grande espugnando con facilità il parquet del Calerno Sant'Ilario d'Enza per 3-0 (25-16, 25-15, 25-23). Una vittoria importante per la squadra allenata da Luca Nanni, la seconda in trasferta, meritata come si evince dal punteggio, al termine di una partita comunque condita da numerosi errori su entrambi i fronti. I primi due set sono stati senza storia, il terzo molto più combattuto: sul 23-23 le riminesi con determinazione hanno chiuso il match con Nicoletti e bomber Godenzoni, top scorer del match (unica in doppia cifra). Sabato prossimo turno casalingo contro il Lugo alla palestra Rodari alle ore 17,30 in un derby romagnolo che si annuncia molto interessante per il valore dell'avversario della formazione riminese.

UNDER 16 Mercoledì a Imola la Under 16 SGR-Grossi del Riviera Volley allenato da Edo Nanni nella seconda giornata di campionato regionale affronterà un'altra big, il forte Bologna vincitore all'esordio per 3-0 contro la Libertas Forlì.

Il TABELLINO

RIVIERA VOLLEY: Catalano 3, Leonardi 8, Nicoletti 1, Vujevic 4, Orsi 7, Zucchini 6, Godenzoni 15, D’Emilio, Macchi (L1), Bissoni (L2). N.E. Aglio, Piastra. All. Luca Nanni

CALERNO: Caruso 5, Mati 9, Neroni 2, Quacqueri 1, Gidere 9, Lomoro, Nichelini, Zaramella 2, Tellone (L1), Belotti 1, Frigeri 2. Ne. Mantovani, Fiorellini, Bruno (L2). All. Mazza