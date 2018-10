Calcio D, il Santarcangelo al Mazzola (14,30): ecco il Casteldidardo. Cascione e mister Galloppa out

Sport

Rimini

| 19:05 - 27 Ottobre 2018

Dopo il turno infrasettimanale a Montegiorgio (pareggio per 1-1) il Santarcangelo torna al Mazzola (ore 14,30) ospitando il Castelfidardo, penultimo in classifica con soli tre punti, ma non avrà né mister Galloppa in panchina (cinque turni di squalifica) né Cascione (foto) in campo (pure lui out per squalifica per due turni). Dall’altra parte mancherà Soverini, l’autore del gol in rovesciata contro il Francavilla, uscito malconcio dalla partita di mercoledì. Probabile dunque il ritorno in campo dal primo minuto di Rivi in attacco in coppia con Calabrese.

rbitrerà l’incontro Bogdan della sezione di Pordenone, coadiuvato dagli assistenti Miccoli di Lanciano e Dell’arciprete di Vasto. Fischio d’inizio allo stadio Valentino Mazzola di Santarcangelo alle ore 14.30.

I CONVOCATI

PORTIERI Moscatelli, Battistini

DIFENSORI Aristei, Bondioli, Broli, Corvino, Fusi, Guglielmi, Maini

CENTROCAMPISTI Dhamo, Galeotti, Mancini, Sapori

ATTACCANTI Bernardi, Cinque, Falomi, Fuchi, Guidi, Nasini, Peroni