Corso del Cescot per diventare esperti di social network, iscrizioni scadono il 29 ottobre

Attualità

Rimini

| 15:11 - 27 Ottobre 2018

Il Cescot di Rimini organizza un corso gratuito per tecnico esperto nella gestione di progetti nell'ambito della web economy, che fornisce la specializzazione per community manager. E' un ruolo emergente nelle nuove professioni, che si occupa di gestire i social network e le comunità virtuali con lo scopo di aumentare la notorietà dei brand.

Il corso, realizzato con la collaborazione di alcune web agency del territorio (Infotel telematica, Simplenetworks, Immaginificio e Retorica Comunicazione), ha una durata di 500 ore di cui 200 di stage, si svolgerà da novembre ad aprile ed è totalmente gratuito grazie al finanziamento del Fondo Sociale Europeo. Il termine per le iscrizioni è il 29 ottobre, mentre lunedì 5 novembre alle 15 all'hotel Ambasciatori in viale Vespucci 22 a Rimini si terrà un primo incontro gratuito aperto a tutti.

In questi anni si sono sviluppate, anche in Italia, alcune nuove figure professionali molto richieste dalle aziende e dalle agenzie di comunicazione web. Allo stesso tempo è molto difficile trovare persone in grado di soddisfare i recruiters, che lamentano di non trovare le competenze giuste e necessarie.

Per sviluppare le competenze richieste dalle imprese, il corso del Cescot tratterà in maniera approfondita i temi del marketing web e social media marketing, customer care, content marketing, community engagement, brand reputation, storytelling, tools per l’ottimizzazione delle pagine social, campagne di web advertising e web analitics.

Per informazioni: Cescot Rimini Via Clementini, 31 - Rimini – Eleonora Marinucci - Tel 0541 441926 - Email: eleonora@cescot-rimini.com.