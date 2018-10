Rimini Calcio, la carica di mister Acori. 'Sarà una battaglia, giocare con ritmo e coraggio". Ecco il 4-4-1-1

Sport

Rimini

| 13:00 - 27 Ottobre 2018

Leo Acori chiede una partita di temperamento al suo Rimini che domenica (ore 14,30) affronta al Neri il Sud Tirol, 13 punti in classifica (tre vittorie e quattro pareggi, a una sola sconfitta, solo sei gol segnati in otto gare ma appena tre reti incassate).

Acori, come dovrà interpretare il Rimini il match?

"Sarà importante giocare a grande ritmo e i ragazzi devono far vedere che possono essere importanti anche per squadre più blasonate in futuro, non avere paura di fare la giocata importante, devono avere fiducia in se stessi e la volontà di aiutarsi in campo. Sono quel tipo di partite che ti possono cambiare la stagione, se diamo il massimo possiamo ottenere un risultato fondamentale. Avversari così è meglio affrontarli subito. E' una battaglia che si può vincere”.

Come ha lavorato in questi pochi giorni?

“Ho cercato di portare solo un po’ di serenità e un po’ di autostima nel gruppo. Il gioco si vedrà più avanti”.

Sarà emozionato?

“lo sono già oggi, ma questa la considero una cosa positiva perché se non provassi più emozione sarei già in pensione, invece in pensione mi vedo tra dieci, quindi anni. Credo ci sarà una belle cornice di pubblico. Con Rimini c’è un feeling particolare: io sto bene in città, voglio venire ad abitare a Rimini, c’è qualcosa di più qui che non ho trovato dalle altre parti”.

DAL CAMPO Assenti Volpe (squalificato), Arlotti e Bandini (infortunati), recuperati Cicarevic e Buonaventura.

LA PROBABILE FORMAZIONE (4-4-1-1): Scotti; Venturini, Ferrani, Brighi (Cavallari), Petti; Simoncelli, Alimi, Montanari, Guibre; Candido; Cecconi.





Stefano Ferri