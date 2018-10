Attualità

Rimini

| 12:21 - 27 Ottobre 2018

Il Rimini F. C. rende noto che in occasione dell'incontro Rimini-Sudtirol, allo scopo di accelerare le operazioni di accesso allo stadio con l'attivazione di uno sportello supplementare per l'emissione dei tagliandi, gli accrediti si ritireranno nel botteghino adiacente il cancello d'ingresso dei giocatori. Contestualmente verrà attivato anche un altro ingresso sotto la tribuna centrale.