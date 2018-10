Valconca, le sue risorse e gli sviluppi economici: un incontro al teatro Massari di San Giovanni

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 12:13 - 27 Ottobre 2018

In programma domenica 28 ottobre, alle ore 17.00 al Teatro A. Massari, l’incontro dal titolo “Economia e Risorse di Valle”, quarto degli appuntamenti del ciclo “Incontri di Valle, progetto per un cantiere culturale della Valconca”.

La Valle del Conca è un territorio ricco dal punto di vista ambientale, culturale, sociale e storico, lo abbiamo scoperto o, per meglio dire, riscoperto, nei precedenti tre incontri, realizzati con la consulenza scientifica di Alessandro Sistri dagli Assessorati alla Cultura del Comune di Cattolica (Museo della Regina e Centro Culturale Polivalente) e di San Giovanni in Marignano (Biblioteca Comunale S. Giovanni in Marignano e Teatro “A. Massari”), sulla scia del convegno “Natura e Cultura nella Valle del Conca”, del 1982, che, per primo, ha rappresentato storicamente la ricerca di un’identità di valle.

Abbiamo conosciuto meglio le risorse, alcune dimenticate della vallata, ed abbiamo potuto fare il punto, insieme a studiosi del calibro di Loris Bagli, Lino Casini, Marco Pivato, Oreste Delucca, Filippo Maria Espinosa, Tommaso di Carpegna Falconieri Gabrielli, Annamaria Bernucci, Riccardo Santolini, Stefano Pivato, Marialuisa Stoppioni, Fabio Fraternali.

L’appuntamento di domenica sarà l’occasione per “fare il punto” ed aprire un dibattito verso proposte e progetti futuri, che possano definire e valorizzare l’identità della Vallata.

Per questo motivo, dopo un’apertura di Berti sullo sviluppo economico e di Santolini sul capitale naturale, affronteremo con Alessandro Sistri una riflessione sui temi economici e turistici insieme agli Amministratori di Cattolica e San Giovanni (Nicoletta Olivieri e Nicola Gabellini) e all’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini, che si confronteranno anche con gli operatori locali ed i Sindaci della Vallata presenti all’incontro.

Conclusi i lavori ci sarà spazio per un aperitivo con i prodotti locali marignanesi, gentilmente offerti da Frantorio Bigucci, Olio Ferri, Poggio San Martino e Tenuta del Monsignore.

Il cantiere continuerà poi a gennaio con Arconta, piccole e grandi narrazioni di valle.



Nella foto gli Amministratori di Cattolica e di San Giovanni con Alessandro Sist