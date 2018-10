Coriano per la campagna 'Eat original, scegli l’origine': parte la raccolta firme

Attualità

Coriano

| 12:11 - 27 Ottobre 2018

Coriano accoglie l’invito di Coldiretti a sottoscrivere la raccolta firme, lanciata e sostenuta da molte associazioni europee in favore della etichettatura recante l’orine di tutti i prodotti alimentari.

Questa campagna rivolta alle istituzioni europee si pone l’obbiettivo di prevenire le frodi, di proteggere la salute dei consumatori e garantire loro il diritto all’informazione.

In consiglio comunale il sindaco Domenica Spinelli ha invitato i cittadini a partecipare a questa iniziativa, da sempre l’Amministrazione di Coriano è stata vicina alle battaglie delle associazioni agricole in difesa dei prodotti agroalimentari, che per l’Italia e per il nostro territorio sono portanti dell’economia.

Il Comune di Coriano metterà a disposizione i propri uffici per la raccolta delle firme come la Coldiretti e ricordiamo la petizione è possibile anche online sul sito della Coldiretti.

Domenica Spinelli (sindaco di Coriano): “Non è solo una battaglia per la verità ma una azione che mira a proteggere una delle economie portanti del Paese e sicuramente fondamentale per il nostro territorio, avendo Coriano soprattutto produzioni di qualità e vere e proprie eccellenze. Coriano è un paese rurale e da quando ci siamo insediati abbiamo sempre aderito ad iniziative lodevoli promosse dalle associazioni agricole”.