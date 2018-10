Ihm e Beer Attraction, due eventi in contemporanea alla Fiera di Rimini dal 16 al 19 febbraio

Eventi

Rimini

| 17:44 - 26 Ottobre 2018

Si terrà a Rimini dal 16 al 19 febbraio l'edizione 2019 di Ihm-International Ho.Re.Ca. Meeting - kermesse dedicata alla ristorazione fuori casa - in contemporanea a Beer Attraction, fiera internazionale delle specialità birrarie, birre artigianali, Food Attraction e Bb Tech Expo, la fiera professionale delle tecnologie per birre e bevande. L'Ihm - che si terrà nella città romagnola a seguito della partnership siglata tra Italgrob e Italian Exhibition Group, la società di gestione della Fiera di Rimini - toccherà nel 2019 la sua ottava edizione che porterà in riva all'Adriatico oltre 1.400 partecipanti fra aziende di distribuzione (850 fra titolari di aziende e collaboratori), 320 venditori e 300 manager di industrie di produzione di beni e servizi per il mercato del 'fuori casa'.