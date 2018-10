Basket, la Comunità Papa Giovanni XXIII partner etico di RBR

Sport

26 Ottobre 2018

Comunità Papa Giovanni XXIII partner etico di RBR. In virtù di questa partnership, il logo della Comunità fondata da Don Oreste Benzi sarà presente sulle sopra-maglie della prima squadra. “Abbiamo subito accettato con orgoglio e tanta gioia la proposta di RBR di diventare ‘sponsor etico’ della società – dice Don Adamo Affri, responsabile di Rimini – perché questo è un progetto sportivo che non ha come obiettivo solo il risultato della prima squadra, ma soprattutto il movimento giovanile di tutto il territorio.

Sport, attività sociale, investimenti. Possono coesistere davvero, quindi?

“Un vero progetto sportivo deve mettere al centro il futuro di migliaia di ragazzi. Deve avere come scopo principale quello di dare un futuro solido ai nostri figli. Certo, deve anche pensare alla squadra principale e ai suoi risultati, ma in funzione della crescita dei giovani. Chi investe in un progetto come questo fa principalmente un servizio al territorio. Chi investe in un progetto come questo li investe principalmente nel sociale e non solo nello sport. Rinascita Basket Rimini rappresenta tutto questo. Il sogno di vedere, forse, qualche campione nato da queste società, ma sicuramente di vedere migliaia di ragazzi che diventano grandi e capaci di affrontare la vita grazie allo sport! E un ragazzo non diventa grande se non capisce che la società in cui vive è formata da persone con velocità diverse”.