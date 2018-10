Si alza il sipario sul teatro Galli e su un week-end spettacolare: cultura, enogastronomia, cinema. Ecco tutti gli eventi

Eventi

Rimini

| 15:30 - 26 Ottobre 2018

La prima del Teatro Galli dà il “la” ad un week-end carico di appuntamenti che spaziano dalla cultura all’intrattenimento più “easy”: teatro, enogastronomia, tradizione e soprattutto, come sempre, tanto divertimento. Se non sapete ancora come organizzarvi ecco per voi qualche spunto.





TEATRO





Dopo 75 anni il teatro Galli riapre i battenti con la voce meravigliosa di Cecilia Bartoli. Primo tra gli eventi inaugurali del nuovo teatro, che proseguiranno con la straordinaria presenza di Roberto Bolle e del grande maestro russo Valery Gergiev, l'artista si esibisce insieme a Les Musiciens du Prince, proponendo la Cenerentola, sotto la direzione musicale di Gianluca Capuano. Ore: 20.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 www.teatrogalli.it





Il 26 Ottobre alle 21 il Teatro Astra (via Paolo Guidi 77/e) di Bellaria Igea Marina ospita “Leonardo” di e con Vittorio Sgarbi, con le musiche composte ed eseguite live da Valentino Corvino. Un incredibile viaggio nell’arte del genio Leonardo da Vinci come mai è stato fatto: ingegnere, pittore, scienziato, talento universale dal Rinascimento in occasione del cinquecentenario dalla morte che ricorrerà nel 2019. QUI tutte le info.





Dopo il successo della campagna abbonamenti, inizia con un sold out domenica 28 ottobre la stagione dello Spazio Tondelli di Riccione: tutti esauriti i biglietti di Sei personaggi in cerca d’autore, spettacolo diretto e interpretato da Michele Placido a partire dal celebre testo di Luigi Pirandello. Un risultato che conferma la grande fame di teatro del pubblico romagnolo. Info www.labellastagione.it





Dopo aver registrato il sold out la primavera scorsa, torna anche questo week-end Malatesta, lo spettacolo itinerante nelle sale del castello di Sigismondo Pandolfo Malatesta, prodotto dal Comune di Rimini per le celebrazioni malatestiane, ideato e interpretato da Gianluca Reggiani, che ne firma anche la regia. Tratto dal testo “Malatesta” di Henry de Montherlant, la performance tornerà ad essere riallestita in tutti i week end del mese di ottobre, in cui cade il 550° anniversario della sua scomparsa (9 ottobre 1468). Ore: 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 www.teatrogalli.it





ENOGASTRONOMIA





Un museo dai reperti unici della civiltà villanoviana, la Rocca Malatestiana, la storica macelleria con le sue grotte medievali nel cuore di Piazza Malatesta e la chiesa del Monastero di Sant’Agostino: la settima tappa di Romagna Osteria, il viaggio dei sensi con i cuochi sognatori della Brigata del Diavolo per “portare il buono nel bello e promuovere i luoghi magici della nostra terra” si nutre venerdì 26 ottobre dei tesori di Verucchio. QUI tutte le info.





La Fiera ha fatto… 34. Tante sono, infatti, le edizioni della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Sant’Agata Feltria, in corso anche questa domenica nel borgo della Valmarecchia. E prova a rapire tutti i visitatori con il profumo intenso dell’Oro dei Boschi e il suo gusto inimitabile. Il borgo di Sant’Agata Feltria da domenica e per tutte e quattro le domeniche del mese di ottobre ospita la XXXIV edizione della Fiera Nazionale, e propone la valorizzazione di prodotti tipici, selezionando le eccellenze, primo fra tutti, appunto, il tartufo bianco pregiato. QUI tutte le info.





A Montefiore Conca da sempre questo mese è un mese di festa: tutte le domeniche di ottobre infatti il borgo si anima di musica, mercatini d’artigianato e di prodotti locali e soprattutto con gli odori dei frutti più famosi del suo territorio: le castagne. Dopo la grande affluenza delle scorse domeniche si continua domenica 21 e 28 con la 54° edizione della Sagra della castagna. QUI tutte le info.





CINEMA E CULTURA





Domenica 28 ottobre dopo una lauta colazione nell’elegante cornice del Cinema Fulgor, avremo la possibilità di vedere su grande schermo l'opera prima di Jean-Luc Godard “Fino all'ultimo respiro” film manifesto della Nouvelle Vague ed il documentario sulla scuola pittorica riminese del '300 “In difesa delle sacre immagini” di Davide Montecchi. QUI tutte le info.





Musica, cultura, solidarietà: saranno le note di Paesi e tradizioni lontane a celebrare, sabato 27 ottobre, la Giornata del Dialogo Cristiano-Islamico, in una serata di incontro che si propone di avvicinare le culture nell’ottica di una maggiore integrazione tra popoli diversi, ma sempre meno distanti per “IN-CONTRO. Un museo come spazio di condivisione e solidarietà”. Per informazioni: in-contro@museocondiviso, viteintransito@gmail.com, labcassociazione@gmail.com.





DISCOTECHE





"Chalet Byblos" è il nome della serata che tornerà ad animare il Byblos, il rifugio del venerdì notte: show Restaurant & Disco, in consolle Matteo Strocchi, Franz Frisani, Denny Pee, per una serata glamour assicurata.





Una festa speciale dedicata solo a chi è nato prima del 1990 quella che si svolgerà sabato 3 novembre al Disco Dinner Tre Stelle di San Martino dei Mulini. Quattro deejay di Santarcangelo, Angelino, Elio, Peter e Leo, saranno in consolle per suonare tutta la musica disco dagli anni 70 agli anni 90. Un sabato sera dedicato alla musica e al divertimento in puro old style.





Sabato 26 ottobre torna l’appuntamento con la musica del Peter Pan Riccione. In consolle i grandi protagonisti del Clorophilla.